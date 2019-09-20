​Югра вошла в шестерку регионов России по уровню заработной платы

Югра попала в список регионов страны по уровню зарплат. Об этом сообщает Роструд. Также в список регионов с высокой зарплатой попали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Москве, к примеру, на рынке труда насчитывается более восьми тысяч вакансий с заработной платой выше 80 тысяч рублей. В Югре столько же готовы платить 1,5 тысячам людей.

Подчеркнем, что список высокооплачиваемых профессий в каждом регионе варьируется, так, например, в столице высокий оклад предлагают специалистам в IT-сфере, а также в сфере строительства, транспорта и др. В ЯНАО же подобные условия предлагают работникам медицинских учреждений.