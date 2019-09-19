​Югорчан призывают голосовать на тему, которая вызвала протесты и голодовку сургутских общественников

На портале «Открытый регион» проходит голосование о цензе оседлости для получателей жилищных субсидий в Югре. Жителей региона в соцсетях окружного правительства призывают высказать свое мнение по этому поводу. «Сейчас срок проживания в Югре участников госпрограммы по предоставлению субсидий на погашение задолженности по полученным ипотечным кредитам — 15 лет. Инициативные югорчане предложили снизить его до 6 лет. Что думаете вы?» – пишут представители департамента общественных связей.

Оставить свой голос на эту тему можно на портале «Открытого региона», для этого придется зарегистрироваться. В настоящий момент в опросе превалирует ответ «нет» (то есть не понижать ценз оседлости с 15 до шести лет), заявить свое мнение можно до 30 сентября включительно.

Вопрос о цензе оседлости стал одним из пунктов, из-за которых протестовали активисты движения «Сургут для детей», которые в конечном итоге пришли к голодовке. Они также требовали прекратить судебное преследование людей, которые по формальным причинам и невольно нарушили правила получения субсидий на жилье, и у которых эти деньги сейчас активно взыскивают. Активистки, проводившие голодовку, теперь жалуются на давление со стороны властей.