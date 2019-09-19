16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,2199   EUR  70,9373  

​Югорчан призывают голосовать на тему, которая вызвала протесты и голодовку сургутских общественников

На портале «Открытый регион» проходит голосование о цензе оседлости для получателей жилищных субсидий в Югре. Жителей региона в соцсетях окружного правительства призывают высказать свое мнение по этому поводу. «Сейчас срок проживания в Югре участников госпрограммы по предоставлению субсидий на погашение задолженности по полученным ипотечным кредитам — 15 лет. Инициативные югорчане предложили снизить его до 6 лет. Что думаете вы?» – пишут представители департамента общественных связей.

Оставить свой голос на эту тему можно на портале «Открытого региона», для этого придется зарегистрироваться. В настоящий момент в опросе превалирует ответ «нет» (то есть не понижать ценз оседлости с 15 до шести лет), заявить свое мнение можно до 30 сентября включительно.

Вопрос о цензе оседлости стал одним из пунктов, из-за которых протестовали активисты движения «Сургут для детей», которые в конечном итоге пришли к голодовке. Они также требовали прекратить судебное преследование людей, которые по формальным причинам и невольно нарушили правила получения субсидий на жилье, и у которых эти деньги сейчас активно взыскивают. Активистки, проводившие голодовку, теперь жалуются на давление со стороны властей.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:02, просмотров: 137, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Приговор

​Приговор
А с этими-то что делать? С лжесвидетелями-полицейскими, которые «своими глазами видели, как Павел скандировал неприличные лозунги, кем-то руководил и вообще ожесточенно сопротивлялся»? С их командирами? С судьей?
Александр Мазурин, читатель siapress.ru Сегодня в 09:25
386 3
​Правосудие – основа государства

​Правосудие – основа государства
Защите Устинова не дали возможности представить всю доказательную базу! Это действительно несправедливо
Ринат Айсин, депутат думы Югры 18 сентября в 21:13
828 12
Жителей ветхих домов в центре Сургута расселяют в поселок на краю города

Жителей ветхих домов в центре Сургута расселяют в поселок на краю города
Некоторые потенциальные новоселы такому решению чиновников не рады
Полина Амирова 18 сентября в 09:23
7192 7
​Справедливая судебная система. Не для всех

​Справедливая судебная система. Не для всех
Все уже привыкли к новостям о том, что люди, своровавшие сотни миллионов, избегают уголовной ответственности, в то время как кого-то сажают за булку хлеба или брошенный в силовика пластиковый стаканчик
Сергей Большов, корреспондент siapress.ru 17 сентября в 16:19
1561 26
Как завершается ремонт дорог на улицах Республики, Рабочей и Сибирской // ФОТО

Как завершается ремонт дорог на улицах Республики, Рабочей и Сибирской // ФОТО
Рабочая группа думы Сургута провела очередную выездную проверку
Редакция СИА-ПРЕСС 17 сентября в 14:12
850 0
В Сургуте закончился конкурс среди архитекторов, приглашенных со всей страны. Как выглядит проект-победитель

В Сургуте закончился конкурс среди архитекторов, приглашенных со всей страны. Как выглядит проект-победитель
Илья Низовских 17 сентября в 10:44
881 4
«На матчах из зрителей только близкие люди, зеваки редко заходят»

«На матчах из зрителей только близкие люди, зеваки редко заходят»
Сургутский вратарь о футболе, детях, таланте и фарте
Илья Низовских 16 сентября в 18:00
912 1
История одной ямы

История одной ямы
О том, как лужа мешает жить целой улице
Алёна Кожевова 16 сентября в 11:09
651 0
​В Сургуте школы собирают персональные данные у родителей учеников. Это законно?

​В Сургуте школы собирают персональные данные у родителей учеников. Это законно?
Анастасия Якупова 15 сентября в 13:21
1779 1
«Я боялась выступать на ТВ, боялась, что меня будут обсуждать»: сургутянка Юлия Антонова — о конкурсах красоты, бизнесе и семье

«Я боялась выступать на ТВ, боялась, что меня будут обсуждать»: сургутянка Юлия Антонова — о конкурсах красоты, бизнесе и семье
Алёна Кожевова 15 сентября в 11:00
1129 5
​Хорошо руководству больниц: у них просторная территория, ничего не мешает внутреннему трафику. А посетители остались без парковок

​Хорошо руководству больниц: у них просторная территория, ничего не мешает внутреннему трафику. А посетители остались без парковок
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 14 сентября в 13:40
1566 4
​Есть теория, что в администрации Сургута работают агенты киборгов. Они заботятся о своих братьях – автомобилях, а не о людях

​Есть теория, что в администрации Сургута работают агенты киборгов. Они заботятся о своих братьях – автомобилях, а не о людях
Альберт Леонов, сургутянин 13 сентября в 11:06
1406 6
​Государство ответило на успех «Умного голосования» разгромом ФБК Навального

​Государство ответило на успех «Умного голосования» разгромом ФБК Навального
Накануне ранним утром по всей России прошла беспрецедентная полицейская операция с привлечением всех силовых структур
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 13 сентября в 09:32
1157 15
​«Сургут – город будущего. Скоро то закончим, скоро то начнём...» Как Youtube отреагировал на прогулку Варламова с Шуваловым

​«Сургут – город будущего. Скоро то закончим, скоро то начнём...» Как Youtube отреагировал на прогулку Варламова с Шуваловым
Обзор комментариев к нашумевшему видео
Редакция СИА-ПРЕСС 12 сентября в 17:22
1695 3
Чтобы помнили…

Чтобы помнили…
Памяти Юрия Вэллы
Ольга Корниенко, режиссёр-документалист 12 сентября в 15:46
970 2
​Не всё можно «легко и просто» забыть

​Не всё можно «легко и просто» забыть
Мне вот интересно, как можно не заметить, что в МОСКВЕ… в столице страны проходят, может, не самые важные по масштабу, но самые громкие и скандальные выборы за последние годы?
Сергей Большов 12 сентября в 15:25
1016 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика