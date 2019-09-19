​Главный офис Югорского фонда капремонта в Ханты-Мансийске переезжает

Главный офис Югорского фонда капремонта скоро сменит прописку. С 1 октября структура переедет на улицу Мира, 118А в Ханты-Мансийске, а до этого момента ее почтовый и фактический адрес будет старым – ул. Студенческая, 29. Теперь «соседями» фонда будут «Горсвет», а также несколько департаментов регионального правительства. Как подчеркивает пресс-служба фонда, номер горячей линии и электронная почта ведомства останутся прежними: 8-800-100-21-86 и info@kapremontugra.ru.

Не поменяется и место приема граждан в столице Югры – оно по-прежнему будет работать на улице Чехова, 72, в здании информационно-расчетного центра по пятницам с 9 до 17 с обеденным перерывом с 13 до 14.

О конкретной дате переезда фонда пресс-служба пообещала рассказать позже.