​В Югре обновили почти 90 километров междугородних трасс. Но некоторые ремонты ещё идут // СПИСОК

В Югре обновили 88 километров федеральной трассы Р-404 (Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск), сообщает «Уралуправтодор». Дорожники наносили на асфальт «слои износа» – это внешнее полотно, которое стирается по ходу эксплуатации трассы и не позволяет нанести большой ущерб ее основным конструкциям. Использование этой методики позволяет существенно экономить на капремонте дорог – его необходимость просто откладывается на несколько лет. До конца сезона дорожники нанесут слои износа еще на примерно 30 км трасс в Югре.

Тем, кто будет проезжать между Тюменью и Сургутом в ближайший месяц, нужно помнить о продолжающихся ремонтах и ограничениях. Так, реверсивное движение до 30 октября сохранится возле Демьянки (с 435 по 456 км) и Мугена (492-й км трассы).

В свою очередь, до 20 октября реверсивное движение будет на следующих участках в Югре:

– у поселка Самсоновский (с 553 по 564 км);

– между Салымом и Сивысь-Яхом (с 578 по 586 км);

– на мосту через Большой Салым на 580-м км (а еще там нельзя проезжать транспорту шире 3 метров);

– у поселка Куть-Ях (с 603 по 609 км)

– между Пойковским и Каркатеевыми (это дорога между Сургутом и Ханты-Мансийском, на трассе Р-404 это 754-762 км).