Губернатор Югры ​Наталья Комарова назначила своего нового заместителя

Губернатор Югры Наталья Комарова назначила своим заместителем, который будет возглавлять ее аппарат – им стал Анатолий Уткин. Предыдущие семь лет он руководил региональным департаментом по управлению имуществом, сообщает пресс-центр правительства Югры. В его биографической справке указано, что он ранее работал в органах внутренних дел, а также в службе госрегистрации, кадастра и картографии.

Анатолия Уткина на посту директора департамента госимущества заменил его первый зам Юрий Якубенко – он, в свою очередь, работал в ведомстве с 2001 года, а первым заместителем стал в 2018 году. Первый рабочий день в новом качестве у обоих свеженазначенных госслужащих будет завтра, 19 сентября.