В Югре формируется новый состав Общественной палаты

Этой осенью в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре идет формирование нового состава Общественной палаты.

В отличие от предыдущих лет, в этом году процесс отбора претерпел изменения. Раньше из 44 утвержденных членов 22 назначала губернатор округа, и еще 22 избирались от 22 муниципалитетов. Сейчас принцип изменился согласно федеральному закону о формировании региональных общественных палат

«Теперь общественная палата формируется из трех списков. По первому 15 человек будут утверждены губернатором из состава членов региональных отделений всероссийских и межрегиональных общественных организаций, работающих на территории округа. Второй список – из региональных общественных организаций, который утверждает дума Югры. После того, как будет сформировано две трети состава, будет определена треть из числа членов местных общественных организаций», — объяснила нововведения председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова.

Как подчеркнула спикер, в общественную палату будут избираться люди, имеющие непосредственную причастность к деятельности общественного объединения. Делегировать в состав палаты может только общественная организация.

Прием заявок завершится 30 сентября, к концу октября будет проведен отбор по общероссийским и региональным общественным организациям, по муниципальным — чуть позже. 8 декабря заканчивается срок работы нынешнего состава Общественной палаты Югры. Новый состав придет ему на смену в середине декабря, сообщила СИА-ПРЕСС Ирина Максимова.