​В Югре спасатели ищут двух мужчин, уехавших на рыбалку

Поисковые отряды «Центроспас-Югория» ищут мужчин, пропавших на реках. Местоположение двух человек, уплывших на лодках в Октябрьском и Белоярском районах, в течение нескольких дней остается неизвестным.

«Мужчина 1986 года рождения уехал на лодке на рыбалку и не вернулся 15 сентября. За двое суток поисковых работ спасатели надводным методом обследовали два острова и 95 км береговой линии, — поясняют специалисты спасательного цента. — Мужчина 1974 года рождения в состоянии алкогольного опьянения уехал на лодке 12 сентября, до сих пор его местоположения неизвестно. Работники Центроспаса обследовали 8 км береговой линии, 1,5 км лесного массива. С помощью специального оборудования обследовано 1000 м водной акватории».

На данный момент пропавшие не найдены — специалисты продолжают поиски.