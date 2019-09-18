Югорчанка убила бывшего мужа. Вместо тюрьмы ее ждет психиатрическая больница

В Лангепасе завершилось расследование уголовного дела об убийстве 58-летного мужчины в марте 2019 года. Следствие установило личность преступника, им оказалась бывшая жена погибшего. Как выяснилось, она страдает от психического заболевания, какого – не уточняется. Поэтому после судебного разбирательства ее поместят в психиатрический стационар.

Как сообщила пресс-служба следственного комитета Югры, пара была в разводе, однако им приходилось жить вместе в одной квартире. Они нередко ругались, и во время очередной ссоры женщина, будучи пьяной, ударила бывшего супруга ножом. Ранение оказалось смертельным.