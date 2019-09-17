​В Югре мужчина до смерти избил бомжа, и теперь может сесть на 15 лет

В Междуреченске на 25-летнего мужчину заведено уголовное дело за убийство бомжа. Будучи в состоянии алкогольного опьянения он избил бездомного в заброшенном вагончике. Парень нанес несчастному не менее 13 ударов ногой по голове и телу. «От полученных телесных повреждений смерть потерпевшего наступила на месте преступления», – сообщает пресс-служба Следственного управления Югры.

Ранее обвиняемый уклонялся от административной ответственности, а также находился в местах лишения свободы.

Уголовное дело передано в суд и подлежит рассмотрению. Мужчине грозит 15 лет тюрьмы.