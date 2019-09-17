​Utair опроверг информацию об аварийной ситуации с вертолетом Ми-26 в Ханты-Мансийске

АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги» выступили с опровержением информации об аварийной посадке 15 сентября вертолета в аэропорту Ханты-Мансийска.

«Полет и посадка вертолета Ми-26 в Ханты-Мансийске прошла в штатном режиме. Экипаж следовал в аэропорт, где находится ближайшая техническая база компании, для проверки работы сигнализации об отказах систем вертолета. После технического обслуживания воздушное судно на следующий день вернулось в строй и выполняет полеты», — заявили СИА-ПРЕСС в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, что вчера появилась информация о том, что 15 сентября в аэропорту Ханты-Мансийска пассажирский вертолет совершил экстренную посадку. Тогда, ТАСС ссылаясь на свой источник в экстренных службах заявили, что вертолет принадлежал авиакомпании Utair.