​В Югре выявили подпольную ячейку террористов

Сотрудники ФСБ и МВД России в этом году выявили законсервированную ячейку террористов В Югре. Об этом рассказал начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных в интервью журналу «Полиция России».

Специалист заявил, что деятельность запрещенной в России группировки «Исламское государство» обнаружили в 17 регионах страны. Боевики были найдены в Москве и Подмосковье, Астраханской, Владимирской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областях, Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях, республиках Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, а также в Югре и на Ямале.

Кроме того, по данным РИА «Новости», за первое полугодие силовики выявили 972 преступления террористического характера.