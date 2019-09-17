Почти 300 нарушений выявил Роспотребнадзор Югры в детских садах и школах

По результатам проверок ведомства возбуждено 271 дело, нарушители будут платить штрафы.

Роспотребнадзор в 2018-2019 учебном году провёл контроль качества питания в школах и детских садах. Результаты оказались неутешительными: по факту нарушений возбуждено 271 дело и вынесены штрафы на сумму более двух миллионов рублей.

«В целях устранения выявленных нарушений и обеспечения детей полноценным и сбалансированным питанием, руководители образовательных организаций будут на контроле Управления», – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.