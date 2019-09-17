50-летний белоярец попался на уловку мошенницы и лишился банковских сбережений

В дежурную часть Белоярского района обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. С его слов, в сети Интернет на сайте «Авито» он опубликовал информацию о продаже брусники. Через некоторое время на его объявление откликнулась покупательница. Звонившая сообщила, что хочет купить 5 ведер ягод и предложила совершить оплату переводом на банковскую карту.

Потерпевший согласился и назвал данные банковской карты, после чего злоумышленница пояснила, что у нее карта другого банка и для перевода ей необходим промо-код, который придет смс-сообщением на телефон белоярца. Передав неизвестной данные, мужчина обнаружил, что с его карты были списаны деньги при помощи интернет-платежа в «Корона Пэй».

Таким образом, неизвестная обманным путем лишила пожилого мужчину денежных средств на сумму 16 500 рублей.