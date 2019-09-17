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​В Югре молодые лидеры попытаются решить социальные проблемы региона

В крупнейших городах Югры — Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске — стартовал проект «Лидеры Югры. Акселераторы социальных проектов». Организаторы хотят вовлечь молодежь в решение актуальных для региона проблем при помощи социальных проектов. Из 250 желающих принять участие успешно прошли собеседование всего 130. Все они пройдут курсы по социальному проектированию, развитию лидерских навыков, методам командной работы, а в декабре презентуют более 20 проектов на общественном форуме в Сургуте.

По словам организаторов, образовательный этап «Лидеров Югры» прошел на прошедших выходных. В разных городах округа его посетили более 70 человек. «Мы наглядно показали нашим участникам, что у каждого из них есть сильные и слабые стороны, и для эффективной совместной работы нужно, чтобы люди в команде поняли свое амплуа, в котором они наиболее сильны, и это даст им возможность сделать максимальный вклад в решение поставленной задачи», – пояснили эксперты.

Отметим, проект «Лидеры Югры» — это инициатива «Югорского интеллектуального клуба». Проект был поддержан Фондом президентских грантов.


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Сегодня в 10:53, просмотров: 201, комментариев: 0


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