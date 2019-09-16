В Югре мошенник похитил все сбережения с карт супругов

В дежурную часть города Мегиона обратилась семья с заявление о мошенничестве. Супруги пояснили, что с их карт была украдена сумма более 70 тыс. рублей.

Выяснилось, что потерпевшие решили продать дачный участок в связи с поступлением сына в ВУЗ. Они разместили подробную информацию об объекте продажи с фото и контактными данными на сайте по продаже, а в этот же вечер им позвонил неизвестный и сообщил о своем намерении приобрести дачный участок. Звонивший представился Вячеславом, рассказал, что он пенсионер и накопления у него имеются. У супругов не возникло подозрений, так как голос покупателя действительно был похож на голос пожилого мужчины.

В ходе беседы «Вячеслав» предложил заплатить аванс, сославшись на то, что находился в другом городе и получил согласие. Неизвестный предупредил, что будет вносить предоплату частями на разные карты супругов якобы из-за большой комиссии банка. Далее он попросил их пройти к ближайшему банкомату. В течение часа потерпевшие выполняли инструкции неизвестного, а по завершению всех операций разговор с «Вячеславом» прервался и на связь он больше не выходил. Лишь по возвращению домой супруги заметили уведомления банка о списании денежных средств. По данным ОМВД России по г. Мегиону, мошенник вывел все сбережения семьи.

«Следственным отделом ОМВД России по г. Мегиону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – сообщила пресс-служба Следственного отдела.