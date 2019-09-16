​Пассажирский вертолет совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийске

В аэропорту Ханты-Мансийска пассажирский вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку. Об этом заявили в «Центроспас-Югория».

«15 сентября спасатели выезжали в аэропорт города Ханты-Мансийск по сообщению об аварийной посадке вертолета Ми-26. Прибыв к месту вызова, спасатели поступили в распоряжение руководителя тушения пожара. Проведение аварийно-спасательных работ не потребовалось», — отметили в учреждении.

ТАСС ссылаясь на свой источник в экстренных службах уточняет, что вертолет принадлежал авиакомпании Utair, а на борту находилось шесть человек.

В пресс-службе авиаперевозчика в разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС пообещали прокомментировать эту информацию в течении нескольких часов.