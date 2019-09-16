За выходные мошенники выманили более трех миллионов рублей у югорчан

За два дня минувших выходных полиция зарегистрировала 21 случай мошенничества в Югре. Преступники вводили людей в заблуждение, после чего последние переводили им деньги под разными предлогами. В общей сложности жертвы потеряли более трех с половиной миллионов рублей.

Пресс-служба УМВД Югры выделила несколько преступлений:

В Нягани женщина разместила объявление об аренде квартиры. Неизвестный позвонил ей и предложил заселиться, но попросил деньги под неизвестным предлогом, и она перевела ему 45 тысяч рублей. Предполагаемый квартирант так и не появился.

В Нижневартовске мужчина потерял паспорт и написал об этом в соцсети «Вконтакте», в сообществе «ЧП Нижневартовск». Он попросил неравнодушных вартовчан вернуть ему паспорт за вознаграждение. Вскоре ему позвонили с предложением вернуть документ, и потерпевший перевел неизвестному деньги, не дождавшись возвращения паспорта.

УМВД Югры отмечает, что преступления с дистанционным мошенничеством раскрываются сложнее, чем любые другие, поэтому югорчанам нужно сохранять бдительность и не верить незнакомцам. Если вы осознали, что отдали деньги преступникам, сразу же обратитесь в полицию – так шансы вернуть потерянное будут выше.