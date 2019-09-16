​В Югре возбуждено уголовное дело из-за посадки на мель пассажирского теплохода

В Югре возбуждено уголовное дело по факту происшествия на реке Малая Обь, при котором пассажирский теплоход «Метеор-282» сел на мель.

«Следователи ужеопросили очевидцев и участников происшествия, а также провели осмотр теплохода. Сделан запрос всех необходимых документов,касающихся правил перевозки пассажиров и др. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в СК РФ по Югре.

Напомним, что в минувшие выходные в октябрьском районе Югры пассажирский теплоход «Метеор-282», на борту которого было 60 пассажиров, выполняя рейс «Березово-Ханты-Мансийск» сел на мель. В результате происшествия за медицинской помощью обратились 19 пассажиров, трое из которых госпитализированы.