В Югре сел на мель теплоход. Есть пострадавшие

В октябрьском районе Югры сел на мель теплоход «Метеор-282», следовавший от поселка Березово до Ханты-Мансийска. По данным уральского следственного управления на транспорте, на борту находилось 105 пассажиров и шесть членов экипажа. Инцидент случился накануне, 14 сентября, в акватории реки Обь.

Как сообщили СИА-ПРЕСС в департаменте общественных и внешних связей правительства Югры, в результате проишествия два пассажира пострадали и были вертолетом госпитализированы в Няганскую окружную больницу. «Состояние пострадавших удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — заявил директор югорского департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Также специалисты окружного правительства уточнили, что всего пассажиров на борту было 60, при этом 58 из них доставили в Ханты-Мансийск сегодня утром.

Сотрудники следственно-оперативной группы работают на месте аварии. «Запрошены судовые документы, акты технического освидетельствования судна, должностные документы на членов экипажа, устанавливаются пострадавшие, а также сумма причиненного ущерба владельцу теплохода, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего», — отмечают представители СК на транспорте.