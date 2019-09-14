​Первый замгубернатора Югры Алексей Шипилов завел собственный аккаунт в Instagram

Первый замгубернатора Югры Алексей Шипилов завел аккаунт в Instagram. Свой первый пост он начал так: «Помните фильм «Легенда 17»? Как Анатолий Тарасов заставил команду двигаться против часовой стрелки и останавливал: а теперь те, кто играет за “ЦСК” - стоять! Все упали. А теперь “Динамо” - стоять! Все снова упали. И так, пока Валерий Харламов не начал кричать – МЫ СБОРНАЯ СССР! И все стали двигаться в одном потоке. Я, Алексей Шипилов, член сборной команды Югры! И это мой официальный аккаунт в инстаграм».

Он также пообещал на своей странице отчитываться о своей работе и отвечать на вопросы подписчиков. За первые сутки на него подписались около 60 человек..

У шефа Шипилова – губернатора Югры Натальи Комаровой в настоящий момент почти 30 тысяч подписчиков в Instagram.