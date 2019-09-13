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​В Югре назначен новый главный следователь. Его предшественник на посту стал подчиненным

Новым главным следователем Югры назначен подполковник Виталий Кузнецов. Он работает в следственном управлении СК региона с 2013 года, а на перед повышением занимал должность руководителя отдела процессуального контроля. Сейчас на портале следственного комитета от значится как «исполняющий обязанности руководителя СУ СК». Предыдущий начальник следователей, майор Дмитрий Шерман, стал первым заместителем руководителя.

Он так же был «и.о. руководителя» с 2018 года, после снятия с должности предыдущего главы следователей Югры Анваря Ахмедзянова. Напомним, это произошло на фоне продолжающегося скандала вокруг расследования гибели детей в ДТП на дороге между Нефтеюганском и Ханты-Мансийском. Родители погибших и пострадавших неоднократно жаловались главе СК Александру Бастрыкину на ход следствия, что и могло привести к ротации местных руководителей.


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Сегодня в 14:46, просмотров: 381, комментариев: 0


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