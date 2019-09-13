​Глава Сургутского района рассказал о строительстве социальных объектов

В октябре этого года в Сургутском районе начнут строительство двух школ по концессионному соглашению в поселках Солнечный и Нижнесортымский. В 2020 году в муниципалитете откроются два детских сада. Также продолжается создание трех спортивных объектов. Об этом рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«С начала года в муниципалитете появился спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городском поселении Федоровский. Сейчас продолжается строительство многофункционального спортивного зала в Барсово, центра единоборств в Солнечном и спорткомплекса в Угуте. До конца 2019 года планируется завершить инженерные сети к школе на 1100 мест в поселке Нижнесортымский. Строится клуб в поселке Тром-Аган. С большим опережением идет строительство детских садов в поселках в Солнечном и Нижнесортымском», — отметил Трубецкой.

Кроме того, глава сообщил о высоких показателях жилищного строительства. В этом году в Сургутском районе введут 50 тысяч кв. м жилья.

В муниципалитете рекордные суммы выделены на благоустройство поселений. 115 млн рублей потратят на девять крупных объектов благоустройства, среди которых уже введенные в эксплуатацию этно-парк в деревне Русскинской, общественные территории в поселениях Федоровский, Белый Яр и Ульт-Ягун. До конца года будет окончено создание архитектурно-художественного освещения в Белом Яре, Барсово и Солнечном.