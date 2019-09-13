​В Югре будут судить бизнесмена, получившего из бюджета 90 млн рублей на стройку, которой не было

В Югре завершено расследование уголовного дела против генерального директора ООО «Инновационные технологии» Артака Микаеляна, которого следователи обвинили в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

«По версии следствия, в 2016 году обвиняемый предоставил директору МУП г. Пыть-Ях документы о всех затратах при строительстве водоочистных сооружений на общую сумму почти 90 миллионов рублей. При этом фактически работы выполнены не были», — отметили в следственном управлении СК России по Югре.

Все документы были подписаны, в результате чего бизнесмен получил свыше 89 миллионов рублей из бюджета Пыть-Яха. В целях возмещения причиненного ущерба, решением суда был наложен арест на имущество гендиректора в размере более 40 млн рублей.