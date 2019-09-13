​В Югре крупнейшей «дочке» Газпрома суд назначил штраф за ущерб лесному фонду

В Югре крупнейшей «дочке» Газпрома – компании «Газпром трансгаз Югорск» – суд назначил штраф за причиненный ущерб лесному фонду. В марте 2019 года в Белоярском районе произошло частичное разрушение газопровода, принадлежащем «Югорску», что привело к взрыву и пожару.

«В результате последующих взрыва и горения газа лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму 592 тысяч рублей», – сообщает прокуратура Югры.

Природоохранный прокурор настоял на том, чтобы компания возместила полную сумму ущерба в бюджет РФ. Суд рассмотрел и удовлетворил иск.