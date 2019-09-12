Семья из Югры попала в серьезное ДТП на трассе Екатеринбург - Ивдель

Стало известно, что 11 сентября на трассе Екатеринбург - Ивдель в серьезное ДТП попала семья из Югорска. Автомобиль Toyota Camry сбил выскочившего из леса лося. После столкновения с животным югорчане лоб в лоб столкнулись с другим авто, об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла около девяти часов вечера на 47-м километре автодороги между Карпинском и Волчанском.

Животное погибло на месте, никто из участников ДТП серьезно не пострадал. Повреждения автомобиля Toyota оценены как значительные.

На югорчанина составлен административный протокол по п. 10.1 ПДД. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать Правила дорожного движения в зоне действия знаков «Дикие животные».

Напомним, что 27 июля водитель автомобиля «Mazda» так же сбил лося на трассе Ханты-Мансийск - Югорск. Водитель и его семья получили сильные травмы, спасателям пришлось разрезать крышу авто чтобы вызволить пострадавших. 16 августа в Нефтеюганском районе «Mitsubishi» столкнулось с лосем, водитель был госпитализирован.