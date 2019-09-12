​В Югре региональный мусорный оператор учится у китайцев утилизировать ТКО при помощи бактерий

Региональный оператор «Югра-Экология» вместе с коллегами из Китая и представителями Правительства Югры провели рабочую встречу, на которой гости из Поднебесной представили новые способы утилизации мусора.

«Благодаря примененным безвредным штаммам бактерий, в результате биологического разложения объем отходов уменьшается более чем на 90 процентов. Благодаря такому способу переработки на выходе получается органическая земля, пластик, металл, резиноподобный материал, строительный мусор, органические удобрения», —сообщили в пресс-службе «Югра-Экология».

В ходе встречи, стороны договорились детально рассмотреть и проработать варианты сотрудничества и применения предложенных китайской стороной технологий по утилизации ТКО в северных климатических условиях, а также рекультивации загрязненных нефтепродуктами земель и водоемов на территории Югры.