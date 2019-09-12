​В Югре мужчина случайно застрелил друга во время похода за грибами

В Радужном возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Нижневартовска, который случайно выстрелил в своего знакомого из ружья. Потерпевший скончался в больнице.

Следствием установлено, что трое знакомых поехали в лес за грибами, взяв с собой ружье, чтобы при необходимости отпугивать диких животных. «Вследствие неосторожного обращения с ружьем подозреваемый случайно произвел выстрел в сторону знакомого, причинив ему дробовое ранение», – сообщает пресс-служба Следственного управления Югры.

Расследование дела о причинение смерти по неосторожности еще продолжается. Мужчине грозит наказание в виде исправительных работ или тюрьма на срок до двух лет.