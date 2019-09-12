​В Югре поймали браконьеров с пятью тоннами рыбы

В Березовском районе Югры сотрудники правопорядка задержали пятерых местных жителей, которые подозреваются в незаконной ловле пяти тонн рыбы разных видов в период нереста.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны в поселке Игрим. В отношении одного из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в УМВД по Югре. При обыске у задержанных дома полицейские изъяли орудия лова и другие предметы, которые будут приложены в качестве доказательств в суде.

Также, у следователей есть причины полагать, что один из задержанных мог также участвовать в двух аналогичных преступлениях. Ущерб, нанесенный браконьерами, оценивается в почти 20 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.