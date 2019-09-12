​Жители Югры могут оплатить коммунальные услугу без комиссии – через почтальона

У югорчан появилась возможность оплатить коммунальные и другие услуги через почтальонов, которые придут на нужный адрес с терминалом. «Благодаря этой услуге, можно легко и быстро оплатить все коммунальные и другие услуги, не выходя из дома. Это происходит как любая другая покупка через терминал. Комиссия не взымается», – рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе «Почты России» в Югре.

Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо обратиться в ближайшее почтовое отделение. На сегодняшний день в Югре находится 92 переносных терминала, через которые возможна данная операция. Услуга предназначена в первую очередь для югорчан, живущих в сельской местности и удаленных населенных пунктах, маломобильных граждан и пенсионеров.

Через почтальона на дому можно оплатить: коммунальные услуги и электроэнергию, услуги Ростелекома, сотовую связь, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, приобрести различные виды страховых продуктов.