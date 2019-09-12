Югорчане берут медали в чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

Югорчане заняли призовые места в дисциплине «подъем по штурмовой лестнице» на 15-м чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который сейчас проходит в Саратове. Среди юношей и юниоров в старшей возрастной категории победителем стал югорчанин Никита Козлов, а в средней группе бронзу взял нефтеюганец Антон Маслов.

В этой категории спортсменам нужно подняться по штурмовой лестнице в окно учебной башни. Мужчины поднимаются на четвертый этаж, женщины на второй, а юниоры поднимаются на третий.

В ходе чемпионата четыре спортсмена из Югры вошли в состав сборной России по пожарно-спасательному спорту.

Мировой чемпионат проводится четвертый день и закончится 16 сентября.