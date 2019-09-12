​Ватерполистки из Югры в составе национальной сборной одержали победу на первенстве мира

Югорские ватерполистки в составе национальной сборной одержали победу на первенстве мира. Светлана Степахина и Анастасия Леонова показали уверенную игру на групповом этапе Первенстве мира по водному поло среди юниорок.

Соревнования проходили 11 сентября в Португалии. В финальном матче группового этапа спортсменки с легкостью одержали победу над сборной командой Южной Африки. Игра закончилась со счетом 21:1.

Отметим, завтра состоится четвертьфинал турнира. Однако соперники, которые выступят против российских спортсменов, пока неизвестны.