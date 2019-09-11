​В Ханты-Мансийске застрелили мужчину после мелкой ссоры

В Ханты-Мансийске убили 49-летнего мужчину после конфликта «по малозначительному поводу», сообщает следственный комитет Югры.

По предварительным данным, подозреваемый мужчина в возрасте 66 лет приехал к семейной паре за своей сожительницей. Хозяин квартиры сделал гостю, который зашел в дом в обуви, замечание. После этого между ними завязался конфликт.

«Подозреваемый уехал, но через некоторое время вернулся с оружием, из которого при следующей встрече выстрелил в потерпевшего. С места преступления мужчина скрылся на автомобиле, но через некоторое время был задержан сотрудниками Росгвардии», – сообщает пресс-служба Следственного комитета Югры.

Расследование по уголовному делу не завершено.