Региональный мусорный оператор вернул миллионы рублей югорчанам, которые провели лето в отпуске

Региональный оператор «Югра-Экология», ответственный за обращение с твердыми бытовыми отходами в Югре, вернул потребителям около четырех миллионов рублей. Это произошло после перерасчетов для людей, которые провели лето в отпусках вне своих квартир и, следовательно, не мусорили.

Чтобы компания произвела перерасчет, нужно доказать, что вас не было дома. Для этого необходимо написать заявление либо в управляющей компании, либо в офисе мусорного оператора.

Также заявитель имеет право перераспределить деньги в оплату будущих платежей за услуги ТКО, об этом сообщил руководитель «Югра-Экологии» Максим Медведев.