В Югре мужчина ударил собутыльника ножом в сердце

В Мегионе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве приятеля. Об этом сообщило следственное управление Югры. По версии следствия, в выходной вечер 43-летний обвиняемый был в гостях у 39-летнего знакомого. Они вместе пили алкоголь и вскоре поссорились. Тогда предполагаемый преступник вонзил нож в грудь приятелю, от чего тот скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание за убийство: до 15 лет лишения свободы.

Напомним, аналогичный случай произошел в тот же день в Ханты-Мансийске. Мужчина забил приятеля камнем и сжег его тело, чтобы скрыть улики.