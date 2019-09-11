В Югре насмерть разбился водитель «Лексуса»

В Урае накануне днем, 10 сентября, в аварии погиб водитель автомобиля «Лексус». Мужчина 1962 года рождения не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение на пересечении улиц Космонавтов и Узбекистанской. Водитель скончался от полученных травм на месте происшествия до прибытия кареты скорой помощи.

Напомним, за минувшие выходные в Тюменской области произошли две серьезные аварии, одна из них со смертельным исходом. Так, в ДТП на трассе «Курган — Тюмень» насмерть разбился сургутянин. Другой водитель из Сургута врезался в столб на «Лексусе».