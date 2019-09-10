Сколько врачей нужно Югре и как регион привлекает и обучает передовых медицинских работников

В Югре существует дефицит медиков, однако он не такой острый как в целом по России. Всего в округе не хватает 118 врачебных кадров по специальностям педиатр, терапевт участковый и врач общей практики. По словам специалистов югорского департамента здравоохранения, некоторый дефицит вызван в большей мере естественным движением кадров — увольнение в связи с выходом на пенсию, отпуск по уходу за ребенком и подобные причины.

При этом, обеспеченность врачами на душу населения в Югре почти в полтора раза выше, чем в стране. В правительстве округа отметили, что продолжают привлекать молодых специалистов работая с местными и федеральными вузами, обучающими по медицинским профилям. «Учитывая высокую привлекательность автономного округа ввиду развитой инфраструктуры, достойного уровня заработной платы, оснащения медицинских организаций по европейскому уровню, перспектив роста в профессии, подавляющее большинство выпускников медицинских ВУЗов автономного округа трудоустраиваются в медицинских организациях автономного округа», — заявляют сотрудники депздрава.

Также специалисты пояснили, что студентам выделяются направления на обучения, благодаря которым абитуриенты могут получить бесплатное образование. «Ежегодно устанавливаются объемы целевой подготовки в региональных вузах по программе специалитета в объеме 50 процентов (100 мест) и 90 процентов в ординатуре (190 мест). Кроме того, учитывая имеющуюся потребность в стоматологах, провизорах, менеджерах в здравоохранении, осуществляется взаимодействие с Федеральными учреждениями высшего образования, где для нужд практического здравоохранения округа ежегодно осуществляются прием и подготовка порядка 50 специалистов по программе специалитета и порядка 40 специалистов в ординатуре за счет средств федерального бюджета в рамках целевого набора», — дополнили в депздраве.

Чиновники напомнили, что в округе реализуются окружные и федеральные программы по развитию здравоохранения, благодаря которым медикам выделяют денежные субсидии и финансовую поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг.

«Имеет место дефицит врачей по ряду специальностей, однако предпринимаемые организационные меры, направленные на повышение эффективности работы учреждений здравоохранения и укомплектования их медицинскими кадрами, обеспечивают оказание доступной и качественной медицинской помощи населению автономного округа в рамках действующего законодательства России», — заключили в департаменте здравоохранения Югры.

Немаловажным критерием для специалистов при трудоустройстве является заработная плата. Так, в связи с майским указом президента страны Владимира Путина, подписанным шесть лет назад, зарплаты медперсонала в России должны сравняться со средними по региону. По итогам 2018 года средняя зарплата врача в округе составила 127 803 рублей, а среднего медперсонала — 64 490 рублей. По мнению замдиректора регионального депздрава Владислава Нигматуллина, в Югре «труд медработников оплачивается достойно».

Отметим, министр здравоохранения страны Вероника Скворцова, недавно оценила кадровый дефицит в сфере здравоохранения. По ее словам, в России не хватает порядка 25 тысяч специалистов.