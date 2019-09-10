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​В Югре поймали туристов из Анталии с превышением количества алкоголя из Duty-free. Им грозят штрафы

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Югре у двенадцати туристов, прибывших из Анталии, таможенники увидели в ручной клади больше алкоголя, чем можно ввозить в страну. Бутылки со спиртным россияне приобрели в магазинах Duty-free в аэропорту вылета. Теперь неудачливым туристам грозят штрафы.

Таможенники напоминают о том, что один человек может ввезти в России не более пяти литров спиртного. «Одному человеку старше 18 лет разрешено ввезти не более пяти литров алкоголя (в том числе пива). Из них три литра ввозятся без уплаты таможенных платежей. Два литра необходимо продекларировать, и заплатить за них таможенную пошлину – 10 евро за 1 литр», – сообщил заместителя начальника таможни по таможенному контролю Дмитрий Мухамадеев.

«Некоторые из туристов пытались ввезти до семи литров алкоголя единовременно», – сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Правонарушителям грозит административный штраф либо конфискация приобретенного товара.


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Сегодня в 10:15, просмотров: 230, комментариев: 1


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Комментарии:
Альберт Леонов
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Сегодня в 11:00
Контрабандисты! какие бдительные таможенники ... Защитили экономические интересы страны!!!!

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