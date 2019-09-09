В Ханты-Мансийске мужчина забил знакомого камнем и сжёг тело

В Ханты-Мансийске в минувшие выходные, 7 сентября, был убит 57-летний мужчина. Это произошло на улице Свободы, 18. По версии следствия мужчина поссорился со своим приятелем, и тот убил его несколькими ударами камня по голове. Затем злоумышленник сжег тело, чтобы скрыть преступление, после чего сбежал.

Пресс-служба прокуратуры Югры сообщает, что подозреваемый в убийстве был задержан в тот же вечер оперативными сотрудниками полиции. Им оказался 29-летний житель Ханты-Мансийска. Возбуждено уголовное дело, проводится следствие, которое выяснит подробности происшествия. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в тот же день в Ханты-Мансийске погиб еще один человек – неизвестный сгорел на теплотрассе на улице Гагарина.