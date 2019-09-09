​«Единая Россия» на выборах в Югре проиграла лишь один крупный мандат

На прошедших выборах «Единая Россия» в Югре проиграла лишь один крупный мандат. В поселке Нижнесортымский (Сургутский район) при голосовании за главу муниципалитета кандидат от партии власти, местный депутат Лаврентий Лобазов уступил самовыдвиженцу, действующему главе Петру Рымареву. Лобазов собрал 31 процент голосов, а Рымарев (по некоторым данным, поддерживаемый «Сургутнефтегазом») – 54 процента. Это с высокой долей вероятности означает продолжение трудностей поселения в его взаимодействии с администрацией района, с которой Рымарев конфликтовал последние месяцы.

В свою очередь, в Белом Яру (так же Сургутский район) выборы закончились предсказуемо: глава Елена Никифорова уверенно продлила свои полномочия, собрав 60 процентов голосов (ближайший преследователь – самовыдвиженец Наталья Матвийчук, получила поддержку 22 процентов белоярцев). Аналогичные победы единороссы одержали в Сергино (Октябрьский район) и Болчарах (Кондинский район). Итоги выборов в Коммунистическом (Советский район) пока не опубликованы – там жители выбирали главу и думу.

На довыборах в муниципальные думы подавляющее большинство мандатов достались «Единой России», у ЛДПР и КПРФ, по предварительным данным, удалось забрать четыре депутатских кресла.

Окончательные итоги довыборов депутата окружной думы от Когалыма пока не опубликованы в системе «ГАС-выборы», но там все эксперты прогнозируют победу представителя «Лукойла» Андрея Ковальского.

Таким образом партия власти в Югре в целом провела удачную кампанию, хотя прошедшие выборы не были крупными и важными. Явка при этом была невысокой — 26 процентов.

Самые примечательные результаты выборов в Москве: там в новом созыве столичной думы «Единая Россия» получила всего 25 мандатов из 45 возможных – остальное забрали КПРФ, ЛПДР, «Справедливая Россия» и «Яблоко».