В Ханты-Мансийске в пожаре сгорел человек

Накануне, в ночь с субботы на воскресенье, в Ханты-Мансийске в пожаре погиб человек. Горела теплотрасса на улице Гагарина.

Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе МЧС Югры, в дежурную часть звонок поступил в 23.30 ночи. Вскоре на место прибыли пожарные и ликвидировали пожар менее чем за пять минут. Горела обшивка теплотрассы в месте деревянного перехода, под которым огнеборцы нашли сгоревшее тело. Личность неизвестного устанавливается.

Всего за минувшую неделю сотрудники МЧС ликвидировали 35 пожаров, среди которых были два возгорания автомобилей.