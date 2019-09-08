​Выборы в Югре завершены. На участки пришел каждый четвертый избиратель

Выборы в Югре завершены. Избирательные участки были закрыты в 20.00, общая явка по региону составила немногим более 26 процентов, свою волю выразили почти 27,5 тысяч человек. Рекордсменами по явке оказались жители поселения Болчары Кондинского района – они выбирали главу, и ради этого на участки пришли 64 процента из всех зарегистрированных избирателей.

Всего в автономном округе проходило 18 избирательных кампаний, из них 12 – это довыборы в различные парламенты, самый крупный из разыгрываемых мандатов – кресло депутата думы округа от Когалыма.

На этих выборах также решалась судьба нескольких глав поселений – в Болчарах (Кондинский район), Сергино (Октябрьский район), Нижнесортымского и Белого Яра (Сургутский район). В поселении Коммунистический Советского района граждане выбирали и главу, и думу.

Сейчас идет подсчет голосов. Итоги выборов вы сможете прочитать в понедельник, 9 сентября, на siapress.ru.