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​Югра оказалась «чистой» на «Карте нарушений на выборах»

На интерактивной «Карте нарушений на выборах» Югра оказалась одним из немногих «чистых» регионов. На 17.30 единого дня голосования (и даже до него) в автономном округе не зарегистрированы публичные жалобы на нарушение выборного законодательства. Всего два нарушения зафиксированы на Ямале (в Салехарде, где выбирают думу города), на юге Тюменской области почти 30 жалоб на выборы – большая часть в столице, меньшая – в Тобольске.

Лидерами по нарушениям являются Москва (более 550) и Санкт-Петербург (почти 200). Активисты и наблюдатели сообщают о «каруселях» и возможных вбросах бюллетеней. В ходе единого дня голосования по всей России проходит около 6000 выборных кампаний.

В Югре на 15.00 явка превысила 20 процентов. Жители округа выбирают депутатов и глав небольших поселений, а Когалым определяется с тем, кто будет представлять город в думе ХМАО.


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Сегодня в 17:31, просмотров: 121, комментариев: 0


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