​В России идёт единый день голосования. В Югре выбирают депутатов и глав поселений

Сегодня, 8 сентября, в России идет единый день голосования. В Югре проходят 18 выборов, из них 12 – довыборы в парламенты разного уровня (в том числе, в региональную думу от Когалыма). Также идет голосование за будущих глав поселений Болчары (Кондинский район), Сергино (Октябрьский район), Нижнесортымского и Белого Яра (оба – Сургутский район). В городском поселении Коммунистический (Советский район) жители выбирают и главу, и думу.

На 10 часов утра (более свежие данные пока не опубликованы) общая явка на всех выборах в Югре немного не доходит до пяти процентов. Самый активный сейчас – Кондинский район, там с утра на участки пришли примерно 20 процентов избирателей, наименее активны белоярцы – на выборы главы к 10 утра пришли всего 2,5 процента имеющих права голоса.

У соседей Югры также идут важные выборы. Так, в Тюменской области идут довыборы депутата думы «матрешки», а на Ямале жители столицы округа – Салехарда, выбирают новый созыв городского парламента, а также депутата в региональную думу. Если вы хотите понаблюдать за тем, как идет голосование, то можете зайти на портал, где доступны видеотрансляции с избирательных участков всей страны.

Общественное внимание приковано к двум скандальным кампаниям, итоги которых станут известны сегодня: выборы в Московскую городскую думу, с которых были сняты почти все оппозиционные кандидаты, что привело к массовым митингам в столице, а также избрание губернатора Санкт-Петербурга, где ключевой кандидат попал в центр массы скандалов еще задолго до голосования.