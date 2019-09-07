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​В Ханты-Мансийске водитель спас котенка из-под колес автомобиля и попал на ТВ // ВИДЕО

Автовладелец из Ханты-Мансийска накануне попал в сводку федеральных новостей: он успел спасти рыжего котенка из-под колес тронувшейся машины. Случай попал на камеру видеорегистратора.

Маленькое чудесное спасение произошло перед одной из школ югорской столицы. Мужчина (имя его неизвестно) заметил котенка, который шмыгнул под стоящую впереди машину. Гудками он попытался привлечь внимание другого водителя, но тот не отреагировал и начал движение.

Тогда автовладелец выскочил из своего салона и выхватил животику из-под колес.


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Сегодня в 19:27, просмотров: 218, комментариев: 0


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