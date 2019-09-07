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Опыт Югры по выделению жилья для коренных народов представили в ООН

В Женеве постоянное представительство РФ при Организации Объединенных Наций представило доклад на тему достаточного жилья как компонента права на достаточный жизненный уровень. Примечательно то, что одним из примеров работы над социально-экономическим и демографическим развитием коренных народов выступает практика, которая уже сложилась в Югре.

Начиная с 2006 года наряду с общими государственными программами по улучшению жилищных условий в Югре действует несколько программ, которые нацелены на поддержку коренных малочисленных народов. Одна из них — «Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре».

Также в качестве примера поддержки КМНС в докладе была приведена программа развития коренных народов, которая включает субсидии на обустройство земель традиционного природопользования и подобных участков:

«Это позволяет построить на территориях традиционного природопользования за счет государственных средств такие постройки, как жилая изба, избушка рыбака, избушка охотника либо кораль до 2 км (загон для оленей или лошадей), а также иные объекты жизнеобеспечения — лабаз, ледник, склады, помещения под электростанцию и для техники, оленники, навесы для сушки рыбацких сетей», — говорится в докладе.


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Сегодня в 18:21, просмотров: 167, комментариев: 0


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