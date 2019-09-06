​В Югре ищут лучших чиновников. Призовой фонд – сотни тысяч рублей и бесплатное образование

В Югре идет сбор заявок на конкурс «Лучший муниципальный служащий». Участвовать в нем могут чиновники местных администраций, имеющие минимум год стажа и «внесшие вклад в развитие местного самоуправления», заявиться можно до 1 октября. Об этом сообщает департамент общественных связей Югры.

Муниципальные служащие должны будут отправить в конкурсную комиссию видеоинтервью с ответами на вопросы о профессиональных достижениях, а также представить письменную работу о повышении престижа работы чиновника. Всего шесть номинаций (от экономики до информационного развития), в каждой из которых будет три призера – победитель получит 20 тысяч рублей, второе место – 15 тысяч, третье – 10 тысяч. Еще один стимул – право получить дополнительное образование по профилю за счет бюджета.

Так, победительница конкурса 2018 года Татьяна Пятигор (замначальника управления по учету и отчетности администрации Нефтеюганского района) смогла бесплатно отучиться в Межрегиональном информационном экономико-правовом центре в Санкт-Петербурге по программе повышения эффективности бюджетных расходов в образовании.