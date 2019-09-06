​Югра вошла в десятку регионов страны по покупке жилья с помощью эскроу-счетов

Югорчане за 2019 год при покупке жилья заключили кредитные договора на сумму около 1,7 млрд рублей с использованием 193 эскроу-счетов. Это позволило занять региону девятое место в рейтинге. Об этом сообщает опубликованная Центральным банком статистика за текущий год.

В качестве критериев для сбора данных было:

количество заключенных кредитных договоров;

сумма кредитных договоров;

количество счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве;

остатки средств на эскроу-счетах.

Лидерами же по этим показателям стала Москва (сумма кредитных договоров 170 млрд рублей, открыто 1933 эскроу-счета), Ленинградская область (8,2 мрлд рублей, 674 эскроу-счета) и Московская область (23 млрд рублей, 675 эскроу счета).

Отметим, что Тюменская область заняла шестое место в рейтинге с результатом в 13 кредитных договоров на сумму около 3,5 млрд рублей по 457 эскроу-счетам.

Справка:

Эскроу-счет — условный счет, на котором учитывается и хранится имущество, документы или денежные средства до наступления выполнения определенных обязательств (к примеру, строительство и сдача застройщиком жилого дома)