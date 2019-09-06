Следж-хоккейная команда «Югра» начала турнир «Мемориал Виктора Кузнецова» с победы

Следж-хоккейная команда «Югра» одержала первую победу на в открытых республиканских соревнованиях «Мемориал Виктора Кузнецова». Матч с московской сборной «Белые медведи» закончился со счетом 3:1.

«Открыл счет Денис Батюк с передачи Василия Варлакова. Вторая шайба на счету у Ильи Волкова, ассистировал ему Владимир Литвиненко. Москвичам удалось сократить разрыв в счете – гол в ворота Югры забил Виктор Комаров. В третьем периоде с паса Варлакова москвичам забросил шайбу Андрей», – сообщает пресс-служба Центра адаптивного спорта Югры.

На 7 сентября запланирован следующий матч: представители Югры встретятся с хозяевами турнира – командой «Удмуртия».

Напомним, соревнования продлятся до 10 сентября. За победу борются представители Югры, Удмуртии, Оренбургской и Московской областей.