​В Ханты-Мансийске нашли труп утонувшего мужчины

Поисковая группа «Центроспас-Югория» нашла труп 33-летнего мужчины, который утонул в Иртыше. Поиски длились неделю. Специалисты обнаружили тело мужчины в районе моста «Красный дракон».

Напомним, 27 августа спасателям поступил вызов о том, что на 40 км вверх по течению реки перевернулась лодка, где находились два человека — только один выплыл на берег.

«В августе спасатели «Центроспас-Югория» 30 раз выезжали на проведение поисково-спасательных работ в природной среде, на водной акватории, в том числе с проведением водолазных спусков. Спасены 27 человек, обнаружены погибшими 4 человека», — пояснили специалисты.