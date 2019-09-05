​В Югре появятся центры развития профессионального мастерства педагогов

Правительство Югры планирует создание четырех центров развития непрерывного профессионального мастерства педагогов. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей региона. В течение пяти лет более 70 процентов специалистов пройдут обучение в этих центрах. Создание таких учреждений пройдет в рамках реализации национального проекта Образование.

Отметим, на организацию всех мероприятий нацпроекта планируют потратить четыре миллиарда рублей. Кроме того, округу будет выделено порядка 200 миллионов рублей в виде субсидий из федерального бюджета на развитие сферы образования.

Большое внимание в данном направлении сейчас уделяется цифровизации в процессе обучения и подготовке профессиональных кадров. «На базе Сургутского государственного педагогического университета Российская академия образования провела большой круглый стол по проблемам цифровизации образования. К нам приезжали академики, которые обсуждали эту тему — достаточно острую и больную для современного образования. Были даны рекомендации. Будут после этого у нас в обязательном порядке опубликованы соответствующие статьи и материалы. В перспективе, я думаю, мы также будем привлекать научное, академическое сообщество к обсуждению таких актуальных и важных тем в нашем современном образовании», — отметил в беседе с СИА-ПРЕСС ректор СурГПУ Владислав Засыпкин.